議員憂美制裁損港利益　許正宇斥手法拙劣　稱港府絕不受恫嚇

美國近月制裁多名中港官員及企業，中國政府可採取必要的反制。有議員關注香港是否有相關法例保障市民及企業，而財經事務及庫務局局長許正宇批評美國對本港提出的所謂制裁手法拙劣、行徑荒誕，重申單方面制裁不符國際法，在香港沒有法律效力，亦不會影響香港作為國際金融中心的地位，他表明港府絕對不受恫嚇。

議員何君堯指，即使政府強調美方制裁不會影響香港的國際地位，但政府某些問責官員的銀行戶口的確受到美國制裁而被停用，只能使用現金，何諷刺道「封利是都封唔晒啦」。何指政府不應只抱跟進事件的態度，更要指示機構保障港人利益。許正宇回應稱，制裁對有關官員造成的影響是個別例子，不方便評論，又指美國與中國的關係，有競爭但亦有合作，需要持續評估。

許正宇重申，美方制裁不會對本港金融機構構成任何法律責任，又指在《港區國安法》實施後，香港金融市場穩定，政府有決心維持穩定的營商環境。許表示，除了強調特區政府不會畏懼美方制裁的原則，香港亦有能力繼續吸引外資落戶而持牌法團的數目在過去數年均有增長，展示其他地方對本港的金融體系仍然認可。