相思灣村違建路案再有業主認罪　中邦仍缺席　3月17日再訊

西貢相思灣村被揭有人疑非法於綠化地帶上違法建路再借勢發展，涉事公司中邦發展有限公司（下稱中邦）及兩名男業主各被規劃署票控一項「沒有遵從恢復原狀通知書」罪。其中一名業主早前已認罪及被判罰款，另一名業主今日(3日)亦在沙田法院選擇認罪，被判罰款55700港元。而中邦繼續沒派代表出庭，控方表示已成功派票，並打算申請單方面聆訊。控方更指，規劃署於上月28日再到場視察，發現現場仍未按通知書還原，控方將繼續監察，若情況仍未如理想，不排除再度作出檢控。

今日認罪的業主劉治延(57歲)，被控於2020年2月12日至4月10日，沒有遵從日期為2019年11月12日的通知書命令，將涉案土地恢復原狀。劉治延的叔父、即另一名業主劉仲屏早前已認罪，被判罰款25,700元。至於由陳廣盛任單一股東的中邦發展有限公司同樣被票控，但中邦今日繼續沒派代表應訊，控方指已於今年1月4日成功派票，法庭將案押後至3月17日進行證票程序。

據劉治延承認的案情指，他是涉事相思灣地皮的其中一名業主，該地皮早於2002年按《清水灣半島南分區計劃大綱草圖》劃為綠化地帶，根據一般推定，此地帶不宜進行發展。惟規劃署於前年8月20日視察時，發現地盤內違規進行填土工程，鋪上混凝土小路，遂向他發出強制停止填土工程的通知書。署方及後再向他發出恢復原狀通知書，要他恢復土地的原狀，即移走填土物料以及種草。惟規劃署職員於去年2月至4月間多次視察，發現他仍未將173平方米的土地回復原狀，違規日數共57天。

劉治延求情指，他只是6名業主的其中一人，自己也是受害者，現場是荒山野嶺，他不會經常到場視察，故不知展開工程的人是誰，他曾報警要求協助找出展開工程的人，但警方不受理。他又透露自己是持牌證券經紀，靠積蓄過活，冀法庭輕判。裁判官考慮到涉事土地的情況、被告認罪及求情，遂判他罰款共55700港元，並准他在14天內繳交罰款。