新發展區欠配套　居民成開荒牛　議員轟政府未有做好規劃

本港土地發展規劃問題一直存在，如發展同時相關交通配套卻未能跟上，規劃追不上發展。其中議員林健峰指政府花費數百億港元發展創新科技及河套區，至今仍停留在除污及土地平整，應加快進程，又詢問政府會否建造鐵路支線，連接河套區、落馬洲、羅湖至香園圍，若有應盡快落實，做好交通配套，配合發展。

另一議員田北辰同樣指出，政府在新市鎮發展上「次序錯曬」，往往樓宇建成市民入伙後，才發現沒有足夠交通配套，交通運輸滯留多年，直斥「政府究竟發生咩事」。

發展局局長黃偉綸表示，河套區第一批樓宇入伙將於2024年完成，認為3至4年光景完成屬相當不錯。至於鐵路方面，北環線將於2034完成，若設立一個站經過河套到皇崗，則牽涉北環線支線問題，運房局持開放態度，現未有定案，創科園方面則樂意配合。

此外，議員馬逢國認為現時公共設施短缺，甚至低於標準，擔心新發展區因規劃不足出現同樣問題，促請政府檢討文娛康樂設施安排。

黃回應指，對新發展區的公共設施規劃感樂觀，政策局會做好規劃工作及向立法會申請撥款，確保「不要市民做開荒牛」。當局會透過賣地計劃，要求私人發展商，協助興建福利設施或公共運輸交匯處等公共設施，令設施可配合入伙時間，盡早啟用。