逾10萬聯署要求區議員宣誓　團體促成立監誓委員會

政府早前透露將於農曆新年後向立法會提交《宣誓及聲明條例》的修訂草案，條文將涵蓋區議會。有團體今早(3日)與民政事務局局長除英偉會面後召開記者會，指於新界區開設382個街站，共收到107,880個市民簽名，要求區議員宣誓擁護《基本法》及效忠香港特區，並促政府成立由除英偉任主席的「區議會監誓委員會」，委員會成員須有國安公署及警方國安處人員。

團體「新界議會監察聯盟」建議，政府不單止應盡快修訂《宣誓及聲明條例》及《區議會條例》外，同時要設立具法定公信力的「區議會監誓委員會」。聯盟指委員會成員須有國安公署人員，具有搜證能力及掌握區議員背景資料，可判斷議員是否如誓言所述，真誠擁護《基本法》及效忠香港特區。如發現不符規定的區議員，可取消其資格，並可追溯期至現屆區議會，令議會重回正軌。

聯盟召集人李月民指出，在會面中與徐反映上述意見獲積極回應，認同需要有機制監誓，又引述對方指不介意擔任委員會主席，但亦要一併考慮其他公職人員架構，現時未有定案。另外徐又指即使沒有相關委員會，局方亦不時與國安處人員交換意見。至於聯盟建議相關宣誓條例應有追溯權，他指徐表示會在修例工作時會考慮。另一召集人李世榮補充指，監誓委員會成員組成最關鍵，如成員只是「無關痛癢」的官守或非官守人員難起作用。

另外，徐英偉與聯盟會面後，被追問政府何時將相關宣誓修訂條例交由立法會審議、會否削減區議會職能及資源，他指相關工作由政制及內地事務局負責，現時未有新措施公布，將適時向公眾交代。