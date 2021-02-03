陳肇始抗疫不力　評分創上任新低　13名局長中排第10

政府抗疫一年，「成績」有目共睹。香港研究協會調查發現，市民對食物及衞生局長陳肇始的評分下降0.07分，排名下跌4級，在13名局長中排行第10名，排名創其上任以來新低。施政表現滿意度中「紓緩房屋問題」已連續4次排榜末，顯示房屋問題未有明顯改善；「維護國家與香港利益」則續居榜首。

協會在上月23日至本月1日期間訪問1067名香港市民，發現13名局長中，有7人評分下跌，當中跌幅最大的是環境局長黃錦星，其評分跌至2.19分，下跌0.11分，但仍是眾多局長中評分最高的一位。陳肇始及教育局長楊潤雄評分均下跌0.07分，二人排名分別為第10名及第13名。而評分升幅最大的為公務員事務局長聶德權，升0.07分，排名12。

特首及三名司長方面，今次調查中4人的民望均輕微上升。當中特首林鄭月娥的滿意度評分升0.02分，得1.9分。三名司長的排名則維持不變，依次為財政司長陳茂波(+0.01分)、政務司長張建宗(+0.07分)及律政司長鄭若驊(+0.02分)。

協會指，疫情防控仍是政府的首要工作，促請政府採取更嚴厲有效的防疫措施，防止病毒在社區擴散，並應加緊推行疫苗接種計劃，保障市民健康，令社會早日復常。