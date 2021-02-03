無視疫情及檢控　屯門無牌食堂照常營業

東網早前揭發屯門掃管笏路一個食物工場且兼營食堂，食環署隨即向食堂發出檢控，惟該食堂仍無視檢控及防疫，記者今日（3日）到訪，發現該食堂仍繼續如常營業，佔地近5,000平方呎的場內，有近30名工人午膳，更涉嫌違反食肆防疫措施，恐存播疫風險。

涉事食堂位於掃管笏路，經營堂食及出售飯盒，內有多間鐵皮屋，室內及室外各放置10多張枱，廚房擺放多瓶石油氣。今日午膳時間，近乎「座無虛席」，惟枱與枱之間沒有隔板，每枱亦多於兩人，大部分為附近地盤工人。場內地上遺棄不少廚餘，有職員更把餸菜食材「無遮無掩」放置露天地方，衞生情況欠佳。

場內雖有告示指「只接待工友」，但實際是來者不拒。東網去年11月曾踢爆該無牌食堂同時製作飯盒，以客貨車作流動食物檔，外賣飯盒予地盤工人，下午則駛到青山公路一帶的地盤外售賣下午茶小食，車上放置一瓶石油氣即場煮食，惹來附近居民擔心。當時食環署發言人證實，位於屯門的處所並未持有食物業牌照，經轉介後巡查，已即時作出檢控。

東網正向食環署查詢。