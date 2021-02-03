食環署到維園派樣本瓶　年宵攤販斥措施擾民

今年年宵花市在新冠肺炎疫情下，幾經波折最終可如期舉行，距離年廿五(6日)開放首日只剩3天，食物環境衞生署今日(3日)到15個年宵場地，向參與年宵擺攤的花農及其員工派發樣本瓶，收集深喉唾液樣本，並須於翌日(4日)交回，以確保參加者在花市開鑼前的48小時內完成病毒檢測，並保證未有確診才可營運攤檔，惟有花農批評相關措施擾民。

東網記者今日到位於維多利亞公園的花市視察，可見場地已開始設置鐵馬，另見在近港鐵天后站的出入口，擺放類似紅綠燈的裝置，應是早前政府所提及監管人流的機器。政府約中午時分開放檔販領取樣本瓶，有近10名攤販前來，安排大致暢順。前來取樣本瓶的鮮花檔主盧先生批評指，政府安排花農檢測是不必要，他舉例指街市、商場等人流密集地方亦不用強制檢測，認為花市的特別安排「有啲擾民」。

盧續指，現時年花開花時間縮短，但人流規管仍未有定案，「只知道是按燈號(管理人流)處理，但實際上燈號每次可容許多少人則未清楚，所以現時仍未預計到人流」。他擔心措施會令人流減少並導致生意大跌，暫未能預計損失，會按花市開鑼頭兩日的情況再決定之後的取貨量。他又指，自己原本3個攤位變為2個，亦由花市出入口處轉至中間位置，在擺貨數貨的人手安排上亦令人無所適從。

有桃花大王之稱的劉海濤稱，由於在維園的攤檔有限，會主力售賣劍蘭、百合、菊花為主，亦會有較小棵的桃花出售，他自言生意不錯，大棵的桃花經已全數被訂購，亦堅持不會加價，希望與大家共度新春，坦言今年對花農而言「多災多難」，由於今年天氣乍暖還寒，故難預計下影響水仙的收成，「水仙應該開晒」。

售賣水仙的花農房小姐表示，在粉嶺亦有擺放攤位，故特地前來一次過為近10名員工取樣本瓶，她指車程需要1個半小時，形容十分不方便，又指新安排下攤位被編至不同位置。她又指因應疫情已入少一半貨，但近日天氣不穩定，據知有不少水仙花農早了下水，而自己則憑經驗挽救，預計今年的水仙可放至初八(19日)。