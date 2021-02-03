751宗外傭懷疑跳工拒簽證申請　兩年暴升93%

疫情令本港外傭供不應求，部分傭工更涉中途違約跳工，有議員接獲投訴指有職業介紹所教唆外傭跳工，建議政府修訂法例，容許僱主向介紹所追討損失。政府回應指，勞工處已展開調查，如有足夠證據，處方可撤銷有關職業介紹所的牌照。

議員吳永嘉今日(3日)在立法會會議上指僱主聘請外傭需負擔高昂費用，包括外傭抵港後在酒店強制檢疫21天的食宿費。一旦外傭提早終止僱傭合約或故意表現惡劣，迫使僱主將其解僱，有關僱主便會蒙受重大的經濟損失。議員葛珮帆亦指接獲外傭反映，有職業介紹所利誘他們跳工，建議政府應修例保障僱主的權益；或容許僱主每個月扣起部分的外傭薪金，用作購買完約的回程機票，若然外傭提早終止合約，則可不發還以往扣起的款項。

保安局局長李家超回應指，2018年至2020年共有4,069宗外傭簽證申請，因懷疑跳工個案被轉介至入境處特別職務隊跟進，而有751宗懷疑跳工個案被拒絕申請，2020年被拒絕申請的個案數字較2018年上升93%。而在2018年至2020年間，勞工處共接獲55宗關於外傭職業介紹所教唆外傭跳工的投訴，處方已展開調查，而有關介紹所亦已停止涉事的營商手法。如有足夠證據，處方可發出警告，甚或撤銷、拒絕發出或續發有關職業介紹所的牌照。

對於議員謝偉銓建議，可加強本地家務助理的培訓，一方面緩解外傭「有價有市」的現象，同時紓緩本港失業率持續高企的情況。勞工及福利局局長羅致光表示，僱員再培訓局一直注重本地家務助理的培訓，惟鐘點傭工在疫情下受到沉重打擊，户主擔心容許鐘點傭工在家工作，會增加家人的感染風險，羅承認過去一年的就業情況不理想。