議員建議用漆彈打擊非法捕魚　陳肇始稱截船器已有成效

本港水域不時有人非法捕魚，影響漁民生計。漁農界議員何俊賢今日(3日)在立法會大會上提出質詢，促政府應採用新科技打擊非法捕魚，並質疑現有法例未有足夠阻嚇力。食物及衞生局局長陳肇始指法例已有一定阻嚇力，並已增派人手與漁民合作打擊非法捕魚活動。

何俊賢指非法捕魚執法面對挑戰，屢次有漁民目睹不法分子日光日白於香港水域非法捕魚，一旦離遠望見執法人員船隻隨即駛走，望政府用漆彈射擊船隻，以加強辨認。議員葛珮帆指非法捕魚的相關法例未有阻嚇力，鮮有人被判處監禁，促政府設量刑委員會及提高罰則。

陳肇始指去年漁護署在本港非法捕魚黑點巡邏逾1500次，水警亦就非法捕魚採取約50次行動，惟海面不穩定造成風險。她又稱漁護署利用實時衞星作調查及追蹤，漁護署專責隊伍人數由18人提升至34人、執法船隻由3艘提升至7艘，政府亦有定時與內地執法部門交換資料。

對於漆彈及判刑情況，陳肇始指漆彈有一定程度武力，需要研究，但指出現階段使用的截船器有成效。她又稱任何打擊非法捕魚的方法政府都會考慮，但指充公涉案工具亦有阻嚇力，法例方面會與司法機構再作溝通。