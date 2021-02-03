5萬公務員領取子女海外升學津貼　過去5年涉款658.5萬港元

在港英政府時代，由於有本地的教育設施不足以應付以英語為母語的學童需求，所以當時殖民地政府推出「海外教育津貼計劃」，供當時合資格的公務員申請。而有關計劃隨着香港回歸，亦宣告在1996年8月1日或之後入職的公務員不再有這福利，政府今日(3日)回覆議員的書面質詢時表示，截至去年12月31日，仍有約5萬合資格公務員領取有關福利，而相關計劃亦已不合時宜，政府無意延續計劃。惟當局透露，有意向職方諮詢為公務員子女提供內地升學津貼的意見。

提出書面質詢的議員郭偉強表示，由於有關計劃涉及公帑，故欲查詢有關計劃的開支、當局會否考慮延續計劃，以及會否考慮改善計劃至津貼公務員子女到內地升學等問題。公務員事務局局長聶德權回應時指，截至去年12月31日，仍有約5萬合資格公務員領取有關福利，惟隨着合資格公務員陸續退休，領取有關福利的人士亦逐漸減少。

據政府提供的數據顯示，合資格領取有關福利的公務員人數，由2015至16財政年度的2322人降至2019至20財政年度的1597人，涉及的津貼學生人數亦由1989人跌至1347人；而實際開支亦由176.9萬港元減至101.3萬港元，至於他們申請海外升學的地點方面，絕大部分都是英國。

被問到政府會否延續有關計劃時，聶指計劃已不合時宜，當局無意延續計劃，有關計劃的津貼上限已獲2006年的立法會財委會通過，並不再調整直至該項津貼全面取消。惟聶表示，留意到近年不乏公務員子女到內地升學，當局正積極研究擴大本地教育津貼的適用範圍至包括內地的中、小學的可行性，並會就有關事宜適時諮詢職方。