陳帆稱非要等到「零確診」　確診雙位數低位通關可期

新冠肺炎疫情導致百業蕭條，其中跨境客運未能恢復正常運作，運輸及房屋局局長陳帆今早(3日)在立法會上回應指，當本港確診數字接近低雙位數或單位數，恢復通關就指日可待，非要等到「零確診」。他又指，當較多市民接種疫苗後，亦有助通關，期望在疫情受控後盡快恢復粵港澳三地跨境交通。

提出口頭質詢的航運交通界議員易志明表示，政府即使向跨境業界司機提供津貼等措施，只是杯水車薪，業界仍是處於山窮水盡的困境。會上亦有多名議員要求政府安排跨境貨車司機，在深圳口岸注射內地生產的新冠疫苗後，豁免每日做病毒檢測的要求。

被問到通關進度，陳帆表示，一直與內地及澳門政府商討通關事宜，只要疫情受控，通關則指日可待，「唔係需要個確診數目去到零，因為大家都知道呢個係個目標，但係唔能夠短時間內達致。」他說，當確診個案接近低雙位數，甚或至單位數時，相信通關指日可待。陳呼籲市民應保持社交距離，令疫情得以控制，並指當疫苗供港後，且有較大部分市民接種，可助恢復三地通關。