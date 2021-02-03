大嶼山發展區錄得52種蜻蜓　環團促列為自然保育區

規劃署上月公布大嶼山的4張《發展審批地區草圖》，涵蓋沙螺灣及䃟頭、深屈及䃟石灣、貝澳坳，以及梅窩北。環保團體綠色力量今日（3日）公布最新蜻蜓調查結果，發現該草圖範圍內共錄得共52種蜻蜓及豆娘，佔全港蜻蜓目物種40%，該環團指蜻蜓及豆娘是「環境指標」，顯示這些區域生態價值良好，促請當局將部分地區列為「自然保育區」，保育大嶼山生態。

綠色力量自2012年起定期於大嶼山多個地點進行蜻蜓調查，鑑於當局最新公布4張草圖，綠色力量最新調查所得，於上述4區域共錄得蜻蜓及豆娘達52種。其中沙螺灣錄得廣東彎尾春蜓，該物種全球分布局限並只在南中國有記錄；在沙螺灣及䃟頭均錄得黃頸原扁蟌，該物種只在南中國及越南有記錄；梅窩北部則錄得海灣爪蜻及海南環尾春蜓，兩者在香港並不常見。

此外，深屈的溪流錄得細腰長尾蜓；貝澳坳的「具重要生態價值河溪」上游則錄得日本長尾蜓，牠們均被列為本地關注物種。

綠色力量助理教育及保育經理袁欣鈴指出，同屬蜻蜓目物種的蜻蜓及豆娘是「環境指標」，因牠們於稚蟲階段需生長於水質良好的環境，部分物種的成蟲亦需棲息於成熟的樹林生境。4張草圖涵蓋區域面積不大，但記錄到的蜻蜓多樣性頗高，加上不少為特別物種，顯示這些區域的生態價值良好，需獲充分保護。

袁促請，當局能進一步於公布草圖上的溪流、沼澤及其周邊約30米範圍，以及包括風水林及成熟樹林在內的陸地生境，列為「自然保育區」，嚴格限制土地發展用途，亦應避免破壞或影響敏感生境。另外，該處過去一直受不當發展破壞和污染，她冀望當局完善規劃的同時，亦須配合有效執法，適切保護大嶼山鄉郊環境。