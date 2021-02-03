入境處公布：1962至63年出生港人換證期延至本月20日

受新冠肺炎疫情影響，入境處將延長1962至1963年出生的香港居民的換證時間，由原定於今年1月30日完結，延長至本月20日；處方同時公布1973至1976年出生的香港居民，將於本月22日至7月9日換領新身份證；2005至2007及2012至2018年出生的香港居民的換證時間則為今年5月3日至9月18日。

入境處今日（3日）公布，保安局局長已發出修訂命令，就1962至1963年出生的香港居民的換證時間表作出修訂，及公布1973至1976年、2005至2007及2012至2018年出生的香港居民的換證時間表。

處方指，因應疫情曾於去年12月2日至今年1月31日期間，曾暫停9間智能身份證換領中心的換領新身份證服務。雖然各換證中心已於本月一日起恢復服務，但部分1962至1963年出生的香港居民或未能在早前公布的申請限期內申領新身份證。至於早前已公布有關1970至1972年出生的香港居民的換證時間表，則維持不變，其申請限期為今年4月30日。

處方呼籲為減少人群聚集，有關市民可先登入網站www.gov.hk/newicbooking、使用入境處流動應用程式或致電24小時電話預約服務熱線2121 1234，預約辦理換證手續。申請人亦可於網上或流動應用程式預約時預先填寫表格，以減少輪候時間。