新巴城巴裁員後大派獎金糕點　工會斥資方行政混亂無助穩人心

新巴城巴近日被傳陸續裁減逾10名文職員工，巴士公司新管理層昨日(2日)通告員工，本周會向文職員工派發年終獎金及雙糧等，前線員工的獎金已在上星期派發，該公司又稱準備了350盒賀年糕點以抽獎形式發放予員工。有工會批評管理層行政混亂，一邊裁員、一邊舉行上述活動，形容「同事食咗都背脊骨落」。工會又擔心過分裁減文職人員，在安全及培訓上會出現問題。

東網接獲由新巴城巴母公司匯達交通發出的內部通告，宣布發放年終獎金及賀年糕點抽獎事宜，又指政府部門將陸續恢復正常上班，相信巴士班次會加密，公司會把自願性無薪假目標降低至每月1.5天，如果3月份客量進一步上升，則有機會降至0日。

城巴職工會理事長許漢傑批評，新巴及城巴聲稱要節省資源，卻在炒人後舉辦上述賀年活動，令同事感寒心，「食咗都背脊骨落」，又指新管理層上任後，在無薪假等方面安排不清，行政十分混亂。原本該公司文職人手已十分簡化，早前再裁撒人手，包括至關重要的安全及培訓部門經理。許強調，該兩部門以往曾因無人管理而十分混亂，有經理管理時才有所改善，擔心裁員後會影響安全及培訓方面，繼而影響前線服務。

另外，有站務員向東網透露，近日有至少10名合約制完工完約後不獲續約，包括站長及車長等。許指工會曾向管理層了解，不獲續約的員工均為未合乎公司表現指標的員工，但工會會密切留意是否會有表現良好的合約工不獲續約，又指留意到近日公司疑有意向調低現時月薪約1.7萬的車長入職薪酬，工會對事件表示強烈關注。