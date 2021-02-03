出售口罩含菌量超標　5藥房排檔認罪被罰款

海關於去年2至3月抽查全港各區出售的外科口罩，發現數款在藥房及排檔出售的口罩含菌量是標準上限0.15至11.5倍。店舖負責人被票控供應不安全消費品罪，今（3日）在東區法院提訊。5間店舖負責人認罪，各被罰款4000至12000港元。

銀河中西大藥房、信安中西大藥房、華城大藥房、洪記批發（香港）有限公司及北角春秧街一排檔的負責人，各被控供應不安全消費品，即3盒口罩。

海關在去年2至3月，派員「放蛇」假扮顧客，在上述5間店舖各自購買了3盒口罩。經化驗所測試後，發現口罩的含菌量超出標準上限200CFU/g。其中超標最嚴重的一款為「Khatraco」品牌的口罩，含菌量是標準上限的11.5倍，在信安中西大藥房以380元一盒的價錢售出。而其他品牌「Q-Frezz」、「One Mad」及「Softy」的口罩的含菌量則分別是標準上限的0.15至5倍，對一般使用者造成的影響非常輕微。

裁判官余俊翔指，口罩並非一般商品，作為零售商有責任確保售出的口罩符合安全標準，考慮各被告初犯及認罪，判罰款4000至12000港元不等。