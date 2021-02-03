健身教練涉騙老婦350萬元再訊　控方指事主認出被告

一名七旬婦欲取消多年前簽下的健身會籍，豈料反遭騙取總值超過350萬港元財物，包括4隻總值逾90萬港元的名錶。懷疑涉案的健身教練被控欺騙手段取得財產罪，案件今（3日）在觀塘法院再提訊。被告暫毋須答辯，控方透露女事主成功認出被告。裁判官把案押後至3月31日，以待警方進一步調查，包括檢視相關銀行帳戶及買錶記錄等。辯方有保釋申請，但裁判官指案情嚴重，且涉及違反誠信，故駁回申請，候訊期間被告需還押。

27歲被告陳展熙，報稱無業，事發時是女事主的健身教練。陳被控於2020年10月20日與2021年1月11日之間，在九龍灣牛頭角道77號淘大商場3期2樓舒適堡以欺騙手段，而不誠實地取得馬寶蓮的4隻手錶，價值936,812港元及2,640,000港元，總值港幣3,576,812港元，意圖永久地剝奪該馮寶蓮的財產。

據了解，事主在2012年在健身中心簽下15年、總值200萬港元的會籍，至去年她欲取消會籍，於是向被告查詢。被告聲稱能協助事主退會，但要求被告先繳付手續費。事主不虞有詐，先後把超過260萬港元現金及4隻名錶交予被告。惟後來事主發現遲遲未能退會，始醒覺受騙並報警。