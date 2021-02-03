禁聚令放寬無期餐飲業難捱　冀允農曆年短暫復業

新冠肺炎疫情未止，港府日前再延長防疫措施至大年初六(17日)，包括禁聚令維持2人上限、晚市續禁堂食等，令餐飲及酒吧成重災行業，新春後恐現結業潮。有組織今日(3日)表示，期望政府放寬防疫措施，於年廿八(9日)至大年初三(14日)安排試行期，餐飲業冀恢復晚市及讓酒吧復業，並放寬限座人數，讓業界有機會自力更生，重現生機。

灣仔建設連線成員廖添誠表示，防疫措施下餐飲及酒吧業界經營艱難，難見前景，而確診個案中不明病例亦鮮與餐飲及酒吧業有關，不明白防疫措施的理據。他又指，一所餐廳每月營運成本達40萬至50萬港元，批評政府過往推出的支援遠遠不足以支撐業界營運。

酒吧業協會代表陳慶亦指，酒吧每年營運成本介乎400萬至600萬港元，其中地舖酒吧1個月營運成本已達40萬至50萬港元，第4輪防疫抗疫基金僅為業界提供5萬港元津貼，金額只夠交租或支薪，東主只能二選其一，非常無奈。他稱疫情持續一年，業界已有3至4成酒吧倒閉，更有不少酒吧東主因望不見前景打算農曆新年後結業。

另一間連鎖麵店代表王春麗直斥政府防疫措施不公，每當生意好轉，港府隨即收緊防疫措施，令生意持續受打擊。該麵店原有10多間分店，亦因捱不過疫情而陸續倒閉，現時只剩下1間店仍有營業。她希望港府放寬措施，若推出第5輪防疫抗疫基金亦須考慮加大津貼金額。