青年前年聖誕在商場襲警罪成　同案另兩人證據不足獲釋

前年聖誕節有示威者於沙田新城市廣場聚集，防暴警其後到場，期間有人疑襲擊警員，3名年輕男子因而被拘捕。他們否認襲警罪及非法集結罪後受審，案件今（3日）在屯門法院裁決。裁判官李志豪指出首被告的襲警行為明顯，並被警員目睹過程，故裁定其襲警罪成，須還押至2月22日判刑。另外兩名被告則因證據不足而無罪釋放。

控罪指，3名被告依次為邱文傑（27歲）、麥姓男學生（16歲）及原永滔（20歲）。邱和麥各被控於2019年12月25日，分別在沙田新城市廣場三期內襲擊警長蔡永德，以及警長6341。原則被控於同日同商場的「翡翠拉麵小籠包」內，與其他不知名的人參與非法集結。

裁判官裁決時指，辯方爭議邱和原在警方會面時作出的招認，指他們沒有獲得機會去接觸律師，當時律師已經在警署等候，卻不得接觸被告，導致被告應該享用的權利形同虛設，故裁定他們的招認缺乏自願性。惟首被告的襲擊行為被警員清楚目擊，其手部動作明顯是要施襲，不可能存在自衞等的說法，故裁定他襲警罪成。

至於次被告的襲警罪，法庭觀察片段發現，次被告與警長糾纏時，動作似是要擺脫拘捕，沒有出手襲擊，加上法庭對該警長的證供有所保留，故裁定次被告襲警罪不成立。

裁判官又指，控方透過片段，用衣飾比對的方法去指證第3被告曾出現在涉案店舖。惟法庭認為該片段質素欠佳，片中更有另一名男子都是相似打扮，故不能以此斷定他的身份。況且即使片中男子確是第3被告，但他沒有叫囂，亦沒有作出支持聚集的行為，難以指證其犯罪目的，故裁定他非法集結罪不成立。