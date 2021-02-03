消息指明起入政總須使用「安心出行」　違者會被記錄資料

政府早前指不排除強制市民下載及使用「安心出行」手機應用程式。

消息指，政府強烈建議公務員及公眾人士進入政府大樓時，必須使用「安心出行」應用程式掃描有關處所的二維碼，明日(4日)起將推行首階段試驗計劃。據了解，自明日開始，所有公務員、記者及其他公眾人士進入金鐘政府總部、特首辦或大埔政府合署時，必須使用「安心出行」，並要向保安員展示記錄，否則將會被保安員記錄資料。

為加強在社區追蹤隱形傳播鏈，政府去年底推出「安心出行」應用程式，惟使用人數甚低。據了解，政府已向公務員發內部通告，「強烈鼓勵」（strongly encourage）公務員自明日起使用「安心出行」，首階段會在政府總部、特首辦及大埔政府合署；第二階段會在2月16日實施，須使用「安心出行」的政府大樓將同時涵蓋海港政府大樓、旺角政府合署及屯門政府合署。據了解，政府會視乎試驗計劃實施情況，考慮分階段擴展到其他部門。

據了解，明天起所有人進入政府總部時，必須向入口的保安員展示掃描「安心出行」二維碼的記錄，否則須留下資料，包括有關人士所任職的政府部門。