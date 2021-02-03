會否調整股票交易印花稅　政府重申要視乎多項因素

早前有意見指，政府應向股票市場入手，提高現行的股票交易印花稅，以增加稅收及有助紓緩嚴重的財政赤字。有議員今日(3日)提出書面質詢質問政府會否接納意見提高該稅項。財經事務及庫務局局長許正宇回應時指，股票交易印花稅是政府其中一個重要的收入來源，惟許未有正面回應會否上調該稅項，只表示政府會繼續在平衡政府收入、推動市場發展、維持香港股票市場競爭力等因素下，審視該稅項稅率。

提出書面質詢的紡織及製衣界議員鍾國斌表示，雖調高該稅項可能有助增加政府收入，惟亦有意見指此舉會削弱本港股票市場的國際競爭力，因在日本、新加坡和美國均無徵收此稅項，故希望了解政府有否計劃在短期內調整該稅項稅率和相關政策。

許回應時重申，該稅項一直是政府其中一個重要的收入來源，並指其於2019至20財政年度便佔政府收入約10%。他又舉例指，本港證券市場於2020年的平均每日成交額達1290億港元，較2019年上升超過48%，因此該稅項在本財政年度仍是政府其中一個重要收入來源。

另一議員陳克勤則對政府自2011年起發放的多輪零售債券提出書面質詢，指希望了解其收益。許回應時則指，有關債券基金自2011年發放首批通脹掛鈎債券起，至2019至20財政年度的總投資收入為389億港元。