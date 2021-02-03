高院准2.8億售泰林旗艦舖　憂再拖延機會稍縱即逝

早於2009年結業的電器連鎖店泰林無線電行，其位於佐敦的旗艦店空置12年後，獲「舖王」鄧成波以2.8億港元洽購整座大廈。高等法院上周批准泰林前主席林作禮出售該物業的申請，法官今日(3日)補頒判詞，解釋其決定之理據。

暫委法官王鳴峰在判詞表示，其實法庭在2018年已經頒令將物業放售，然後按業權分配得益，當時所訂之最低售價為5.2589億港元。但本案原告林作禮始終找不到有買家願出此價。

之後香港經歷2019年起的社會動盪，及由去年延續至今的新冠疫情，舖位市況深受衝擊。去年3月曾有人出價2.17億港元，但被原告拒絕。去年10月又有買家出價2.52億港元，就受到另一名業權人，即由林作禮已故胞兄林作為生前同居女友譚梅負責的海外公司General Fortune International Inc.（下稱「General Fortune」）以作價太低反對。至去年12月底，鄧成波開價2.8億港元，原告認為售價合適，便向法庭申請修訂2018年頒令的最低售價，要求批准有關交易。

法官指出，原告為了今次申請，向法庭呈交了2分估價報告，指涉案物業的最新估值介乎2.650億至2.654億港元。「General Fortune」雖認為出價太低反對交易，但就沒有就價錢呈交專家證供。法官表示無人可預知樓市未來會升還是跌，法庭在衡量估值時，應以實際出價來考慮，多於理論上的估價。在2018年頒令中，法庭已確認物業的不同業權人想盡快賣舖，如「General Fortune」不滿作價，它亦已有足夠時間作評估；如果交易被拖延，機會便可能稍縱即逝。因此法官決定不押後案件，即時批准原告的要求。

涉案大廈位於彌敦道310至312號，業權分別由林作禮、其胞兄林作為的破產管理官，以及林作為同居女友譚梅負責的海外公司「General Fortune」持有。