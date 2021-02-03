政府貿然封區拒磋商　殯儀業恐耽誤遺體火化

政府上月底在紅磡劃出指定區域，多幢大廈被納入強制檢測名單。政府最近實施突襲式封區，殯儀業界今(3日)指由於紅磡指定區域內有大量長生店，根據以往封區限制區內人士進出，更動輒封至翌日中午，隨時錯過送抵火化場的時間，擔心政府貿然封區，會影響行業運作及延誤遺體火化。

殯儀業商會理事長郭凱邦表示，現時至農曆新年前，火化場排期已爆滿，最高峰每日處理200多具遺體，若因封區而延誤出殯，根本無法處理受影響遺體，他舉例指，長生店每日處理至少60具遺體，反問「3日都240個，到時放去邊？係咪放喺火葬場，定係放喺食環署」？

殯儀業商會永遠會長吳耀棠解釋，現時不論火化或土葬，長生店會在遺體出殯後，早上到店內取文件，並一次過送往火化場或土葬場。若遺體直接從醫院出殯，長生店更要額外運送棺木。吳指，根據政府以往封區經驗，區內人士禁止進出，動輒更會封區至翌日的中午，隨時錯過送抵火化場的時間。他指，業界無法承受因延誤火化程序的損失與法律責任。業界希望政府亦明白業界有壓力，區內50多間長生店、至少500多名從業員願意自願性檢測，又建議政府若封區，可優先為業界人員檢測，並允許未有確診員工先行離開封區範圍。

九龍城區議員林德成指，最近區內有多個部門進行污水檢測，又設置鐵馬，似為封區作準備，令區內居民與商戶人心惶惶。他表示，現時所屬區域已有15幢強檢大廈，佔區內大廈差不多一半，而且近日確診個案下跌，希望政府理解業界要求，敦促相關部門盡快與殯儀業聯絡，商討封區後的應變方案。