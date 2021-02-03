指外匯基金收益豐厚　政黨促預算案全民「回水」萬五

新一份《財政預算案》將於本月底出爐，有政黨今(3日)建議政府設立為期半年的失業援助金，向每名失業人士每月發放9,000港元，並容許受疫情影響的市民提早取得強積金供款。他們亦收集了逾2萬個市民聯署促政府全民「回水」最少1.5萬港元。

民主黨批評政府的防疫措施如藥石亂投，加上失業率大幅上升，斥政府無視市民慘況，認為政府應將資源投放在市民身上。該黨認為現時是特別時刻需要推行失業援助金，相信短期內可解決受疫情影響而失業的市民的燃眉之急。

在全民派錢方面，該黨前議員鄺俊宇指澳門政府同樣面對財赤亦派錢，認為香港財政儲備仍有逾8000億港元，外匯基金去年投資收益更有1978億港元，認為政府有能力全民派錢，否則憂慮經濟情況會如斷崖式下跌。他又指立法會工務小組委員會單在15小時內就批出數百億港元，認為現階段不應將資源投放在好大喜功的工程。

另外，該黨亦建議政府寬減100%薪俸稅、上限2萬港元，同時將所有暫繳稅作稅務寬減，並容許市民提取強積金，上限210,000港元。在防疫方面，該黨建議政府撥款10億港元成立「樓宇排污系統衞生安全基金」，向全港私人樓宇業主作技術及財務上的支援。

該黨又批評政府大興土木興建大白象工程，斥政府如病態賭徒，政治豪賭6200億港元建「明日大嶼」，一旦失敗即全香港人埋單。