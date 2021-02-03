維景灣畔萬呎交匯處丟空逾10年　改劃泊車位方案觸礁擱置

將軍澳私人屋苑維景灣畔的交通運輸總匯處丟空逾10年，業主委員會指出，屋苑內訪客車位欠奉，故自2015年以來，一直爭取將該交匯處改為臨時時租泊位。至去年11月，地政總署終通知業委會，可於支付豁免費用後將其改劃為20個訪客車位；但業委會主席今(3日)指，有關改劃支出太高昂，批評地署開出的條件太辣，令居民卻步，又透露去年向業主進行調查，反對改劃聲音佔多數，故最終擱置方案，只好任由該交匯處繼續荒廢。

該佔地逾萬平方呎的交通運輸總匯處，位於維景灣畔商場地下LG2層，被指不太方便，因公共車輛若要入內接載乘客，要先經過屋苑私人平台才可「深入地底」層數才能進入。據悉，屋苑發展商最初須根據批地條款興建該交匯處，不過興建後卻屬私人擁有及管理，過往曾有專線小巴以該處為終點站，但已停辦多時。

業主委員會主席陳繼偉質疑政府規劃失當，指當局早年要求在私人地方設立交匯處，但沒規定要向公眾開放，加上交匯處位置偏僻，變相造成今日的荒廢局面。他續指，雖然該會去年11月爭取將交匯處改劃為泊車位，奈何地署開出的條件過辣，他估計豁免費連八達通自動收費及聘用保安費用，預計業主一方須支付約90萬港元。

結果業委會在去年12月進行的業主意願調查顯示，反對改劃聲音佔多數，故改劃方案只好擱置，估計日後此交匯處只能繼續荒廢，令居民得物無所用。