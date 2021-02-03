警打擊非法放債及收數活動拘17人 有女欠債人以裸照抵押

屯門警區為打擊區內非法放債及收數活動，自去年12月23日開始，展開為期6周的代號「所羅門」行動，至今日(3日)共拘捕17人，涉嫌刑事毀壞、刑事恐嚇、放高利貸及管有物品意圖損毀財產等。

該警區反黑組女高級督察羅芷盈表示，被捕的16男1女(15至48歲)，部分人有黑幫背景，涉及8宗刑事案，牽涉17名「債仔」，涉款5百萬港元。疑犯中有4名少年(15至17歲)，相信有不法分子覷準他們可降低保安員戒心，以5百至1千港元利誘其協助追數。警方亦檢獲紅色漆油、收債字條及強力膠水等工具。所有疑犯已獲准保釋候查，須於2月中旬向警方報到。

羅芷盈續指，案中放債手法比以前有所改變，「債仔」透過手機程式或上網申請貸款，上載個人資料及親友資料後，貸款會直接存入「債仔」的私人戶口。「債仔」還款時只需將款項存入放債人指定的銀行戶口。由於放債人未持有放債人牌照，屬違法經營，文件也沒有仔細說明貸款細節，對「債仔」毫無保障。

放債的利息驚人，其中一名「債仔」貸款2萬港元，但實收1萬5千港元，每周還2千港元。 其後他無依時還款，半年後連本帶利要交16萬港元。另外一名「債仔」因投資失利貸款30萬港元，因無力還債，累積欠款高至100萬港元，他轉為收債公司打工，每次淋油可獲2千港元，貼大字報收取400港元。在追數手法上，一名女「債仔」貸款時以裸照作抵押，放債人藉此威脅該名女性「債仔」還款，否則公開裸照。

警民關係組女總督察李凝姿透露，亦就非法放債等刑事案件作出宣傳教育，包括到訪區內37個公營及私營屋苑，派發宣傳單張。同時，為提高保安員的警覺性，去年12月28日與區內15個公營及私營屋苑的代表進行視像會議，推廣防罪資訊，包括說明非法放債犯案手法等，同時希望大廈堵塞保安漏洞等。警方亦展開保安員警覺計劃，派出警員喬裝住客，尾隨住客進入大廈，測試保安員警覺性。

屯門警區助理指揮官(刑事)警司林慶璋指，屯門區非法放債及收數相關的刑事案件有上升趨勢，去年下半年錄得94宗，全年為171宗，比起前年多六成。