5名中大生涉撒粉襲保安　管理層發聲明強烈譴責違法行爲

香港中文大學保安站上月11日發生衝突，有黑衣人涉嫌推跌鐵馬、向保安撒不明白色粉末，警方先後拘捕5名中大學生，包括中大學生會臨時行政委員會主席區倬僖。中大管理層今日(3日)發聲明予以強烈譴責，指絕不容忍違反大學規則及多元共融精神、破壞校園秩序及大學聲譽、以及任何形式的暴力及違法行為，校方必定嚴正處理。如有人因其違法行爲而受到執法部門跟進，大學必需配合調查工作。

聲明由中大校董會主席梁乃鵬、中大校長段崇智，以及9間書院院長發出。聲明指，對於近月再次發生違規及違法事件，甚至有學生因而被捕，管理層感到極度痛心；對於校內外人士為表達政見而強加於大學的污名，恣意摧毀員生創校以來建立的努力及聲譽，他們予以強烈譴責，並會仔細檢討及改善現行措施、加強與學生的溝通及教育、推廣守法意識及多元共融的精神。

聲明又指，大學平衡不同持份者意見的同時，堅決反對及譴責任何暴力及違法行為。對於校內一小撮成員採取激進甚至違法的行為，無論行動背後有任何訴求及目的，也不能作為辯解的理由，必需承擔後果。大學設有不同渠道讓成員表達意見，但前提是必需守法、和平理性、尊重他人、尊重所有的成員均有同等表達意見的權利。

另外，就中大學生會幹事會候選內閣的參選宣言，校方發聲明表示強烈反對其對大學的失實指控及有可能違法的言論。校方表示保安人員濫權的説法毫無根據。中大學生會幹事會候選內閣成員參與及支持違反校園管理措施的不合作運動，有違學生組織應當維護校園秩序及學生福祉的原則。大學有權對鼓吹違法言論及行動的員生作出嚴厲處分，包括終止有關員生或組織的職務。