康文署部分場地延至下周二開放　市民進入須掃描安心出行

政府早前表示將於明日(4日)重開部分戶外運動場所，但康樂及文化事務署今午(3日)公布，將延至下周二（9日）起才能重新開放部分康樂場地，包括運動場的跑道（只限緩步跑活動）、網球場、草地滾球場、門球場、牛池灣公園射箭場、石澳障礙高爾夫球場、單車設施、戶外羽毛球場、戶外乒乓球枱；以及屯門康樂體育中心內的運動攀登牆、射箭場、高爾夫球發球練習場及練習草坪。署方強調，使用者在進入重開的體育處所前必須利用手機掃描「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話及到訪的日期及時間，以便在出現確診個案時進行接觸者追蹤。

康文署自去年12月10日暫停開放轄下部分康樂和文化場地，相隔近兩個月，終在下周二重新開放部分康樂場地，但與政務司司長張建宗於周一指「政府會於2月4日（星期四）起重開涉及較少身體接觸活動的戶外運動場所」的說法，並不一樣。署方解釋指，因需要符合《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）的規定，涉及相關場地運作的員工需接受聚合酶連鎖反應核酸檢測，等待有關結果才能開放。

該署表示，市民可於本周六（6日）開始，使用康體通在網上預訂上述重開的收費設施。分區康樂事務辦事處的康體通預訂櫃枱將於下周一（8號）恢復預訂服務；而設於上述重開場地的康體通訂場櫃枱及自助服務站，則於設施重開當日即下周二同步恢復預訂服務。

另一方面，在農曆年初一至初三（2月12日至14日）期間，康文署轄下公園及遊樂場將照常開放，而上述重開的康樂設施均會暫停開放。然而，為方便市民，康文署會安排部分設施提早於年初三（14日）重開，開放時間如常。這些設施包括部分網球場、牛池灣公園的射箭場、屯門康樂體育中心的運動攀登牆、射箭場、高爾夫球發球練習場及練習草坪等。各場地內的康體通訂場處將於場地關閉期間暫停服務。農曆新年期間康文署轄下康樂體育場地的開放安排，會張貼於各場地，並會上載康文署網頁。