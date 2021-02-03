政Whats噏：未嫁郭芙蓉　突然殺出兩個「老公」

早前喺一段短片中，見到葵青區議員郭芙蓉(Jody)大叫元朗區文藝協進會名譽會長莊展銘做老公。點知今日(3日)議員葉劉淑儀同容海恩因為立春喺立法會派飯盒時，就宣布Jody嘅婚訊，但佢老公竟然係另有其人。兩個「老公」？換咗畫？

唔單止Jody同莊展銘「兩公婆」，同場仲有屯門區議員賴嘉文。嘩！三角關係？演戲啫！其實3人都係青研香港嘅成員，賴嘉汶就做旁白。條片主要話打工仔成日出街食飯，接觸嘅人比較多，有機會染上肺炎，若然覺得自己中招，就要及早去社區檢測中心做檢測喇！

但劈頭就叫人老公？唔驚尷尬咩？Jody解釋話3個人都好熟嘅，劇本都係一齊傾，又係後生仔女，所以都無乜所謂，希望可以繼續用輕鬆，搞笑嘅方式拍多的片，宣揚正能量喎。

其實Jody未嫁嘅，真正嘅未來老公係灣仔建設連線成員、新民黨社區主任廖添誠，佢哋月底就拉埋天窗，葉劉話會擔任廖同郭嘅證婚人，婚禮將於今個月尾舉行。基於疫情關係，婚宴會以流水式舉行，兩人一枱食打邊爐啊，地點亦都係廖旗下嘅火鍋店，將會由晏晝開始食到傍晚6點。

相信大家都好好奇兩人係點認識㗎呢，葉劉話，郭同廖係去上清華大學公共行政碩士課程而認識，由於當時每個週末都覆去深圳上堂，透過學習過程而互相了解，葉太仲講笑話，證明書中自有顏如玉喇！