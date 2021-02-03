立會點人數及委員會人數上限安排仍須研究 冀今會期內完成

立法會議事規則委員會今日(3日)開會，主席謝偉俊會後表示，基本上已處理由議員張宇人提出的修改內務守則，希望盡快在內務委員會通過，但有部分較為影響深遠的修訂，如關於大會法定人數、委員會人數上限等需再作研究，會獲取外間意見及研究其他國會做法，目標是今個會期內處理有關修訂案。

謝表示，修改內務守則涉及十多項，但爭議不大。他又指議員對絕大部分的其他修訂建議有正面共識，僅小部分有不同意見，包括應否處理37A、委員會人數上限問題、委員會是否能夠選擇出席議會、發言而不受限制等。

他續指，在點算大會法定人數方面，由於《基本法》規定要有35人，如何在平衡議會有效運作及不違反《基本法》，屬委員會研究方向。另在參考其他國會發現，委員人數規模、議員參加委員數目等都屬多，部分更達40至50人參加，議會根本不能有效操作及討論。

他又提及，現時主席可酌情處理有關議案或法案辯論時間，但此方法往往較主觀，主席會承受不少壓力。他指可參考其他國家，舉例指英國議會對整個議案辯論時間及個別議員發言次數、時限都有設限，或使議會可更有效地處理法案。