教聯會支持精簡核心科目課程及評估　助培養對國家認同

教育局日前公布高中核心科目課程和評估優化方案，並展開爲期一個月的學界諮詢。香港教育工作者聯會今(3日)表示支持精簡核心科目的課程和評估，認爲通識改革有助加強學生對國家的了解、培養對國家認同，但促請當局盡快公布更多細節，包括評核方式、考察團指引、課程綱要等，給予師生足夠時間適應。

通識改革方面，教聯會認爲新科目由六大單元變爲三大主題，較爲聚焦及精簡，也有助學生理解香港是中國的一部分，並加強他們對國家的了解、培養國家認同，了解當代社會的發展。不過，教聯會關注部分課題逐年輪換的評核方式，認爲有機會導致老師略教相關內容，變相減少學生接觸面。該會也促請當局給予更多關於內地考察團的指引，讓學界有所依循。另外，當局也應盡快推出課程綱要、補充教材及試題樣本，讓新學年可落實改革。

中文科方面，教聯會支持只保留閲讀及寫作兩卷，讓學生更聚焦應付相關範疇，但建議當局進一步説明校本評核、實用文寫作考核的細節，以及公開試各部分所佔比重，且於新學年前提供樣本試卷，讓高中師生有足夠時間準備。

此外，教聯會促請教育局同步啟動選修科目的檢討，包括企會財科、中國歷史、旅遊與款待等科目的課程及考核安排，並在各相關科目加入與「一國兩制」、國家安全、大灣區、「一帶一路」有關的內容，以確保學科與時並進。