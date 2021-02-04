何志平專欄：歷史命運共同體

兩星期了。美國政府新班子亦陸續出台投入角色。總統的新內閣15部長中，5人為女性，有非裔、華裔、西班牙裔、美洲原住民、同性戀者。最搶眼球令人注目的就是一眾「有色人種」，任內閣高官、部長，和各政府部門的主管智囊和單位領導，尤其是美籍印度人。據媒體報道，拜登團隊內印度裔的主管就有超過20人。包括行政和預算辦公室主任、衞生局局長、副檢察長、副國家氣候顧問、總統人事辦公室副主任等等。當然副總統也是有一半印度血統的。還有助理新聞秘書、副法律顧問和副律師，都是在印度出生的。最令印度裔人士興奮的是至關重要的國家安全委員會內加入了3名印度裔年輕人：技術和國家安全高級主管、南亞高級主管，和民主與人權協調員。儘管這20多名印度裔的都是在二線的位置上，但假以時日，下一兩屆政府便在最前線見到他們的蹤影。

在紐約大都會看守所內的鄰居「艾凡」（假名）是紐約的生物工程師，父母親是印度裔，50年代從巴基斯坦移民美國，一家都是美國民主黨的忠誠支持者，更有家庭成員在民主黨陣營任職，今天他來電郵談及新政府內大量起用印度裔美籍人士。

艾凡雀躍地說：「拜登承諾進行移民政策的改革，為來自印度的50萬居民提供公民身份的途徑，恢復H-1B（專業人士）簽證，及撤銷就業居留權的限制。這總統是美印關係的長期擁護者，2006年時，他曾表示：我的夢想是，到2020年，世界上兩個最親密的國家將是印度和美國。之後又通過《美印民用核協議》，又使印度成為可與美國最親密盟友的《主要國防夥伴》，並確立了印度與太平洋合作的原始藍圖。最大的特點，是拜登不僅會保持美印安全夥伴關係的方向發展，還可能會選擇印度來結伴平衡對中國的競爭，更會在那些長期被忽視的領域與印度緊密的合作，包括公共衞生、教育、氣候變化、可持續能源、創造就業、創新技術和建立民主體制。看他今次大量起用印度裔年輕精英，實在是在為未來民主黨政府培養人才，10多年後，這批美籍印度人，聯合在商業、科技領域的印度裔領班人物，便是未來美國社會政壇上的一股新力量！」

我禁不住給艾凡澆點冷水：「美籍印度人登上美國政治體系的頂峰並不一定意味着對印度現任政府有利。相反地，拜登團隊可能會對這亞洲最古老的民主國家特別有所要求。據報道，副總統賀錦麗便一直對印度總理莫迪和他的民族政黨有意見。去年她甚至對到訪的印度外交部長公開批評印度政府在克什米爾實行的政策！」

艾凡嘆了口氣說：「賀錦麗，和第一位印度裔的華盛頓州美國眾議員賈亞帕爾，都是來自南印度泰米爾納德邦，是印度反對莫迪的民族政黨的堡壘。賀錦麗亦強調她會將人權放在她對印度政策的中心位置，針對着莫迪政府對少數族群和印度的1.72億穆斯林的政策和行為。」

艾凡一轉語鋒，繼續說：「印度留學生都是優秀的，但和中國的留學生不一樣。印度生畢業後留在美國，在美國公司中擔任重要職務，把硅谷、華爾街建設起來。而中國畢業生則返回中國參加自己的國家建設，這也是近年來中國快速增長的原因，所以中國出現阿里巴巴、微博、微信、騰訊等國際品牌，但印度卻一個都沒有！印度人都喜歡為他人工作而不是為自己發展一些東西，中國畢業生更着意為自己創造未來。印度畢業生需要更有民族精神，幫助建立自己的國家！」

我感慨的對艾凡說：「南懷謹老師曾說過，民族的命脈承傳在他的歷史、文字語言和精神思想。中國人的靈魂是五千年來都是一體的，每一個中國人做好自己的本分，活好自己的一生，便是對這個歷史命運共同體的交代、尊重和貢獻！」