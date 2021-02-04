東方日報A1：封3區驗2170人　又揪不出確診

在停業、停課及禁晚市堂食等一連串嚴厲防疫措施下，第4波新冠肺炎疫情持續逾兩個月仍未能遏止，無計可施的港府過去近兩周藥石亂投，以突襲封區方式強迫市民檢測。前晚圍封三區強檢2,170人，到昨早又無發現確診個案，而過去合共11個被圍封區域中，僅首兩個找到確診個案，隨後9個均無功而還，原因之一疑與港府胡亂封區有關，部分區域過去14日僅一宗個案亦被圍封。惟港府一意孤行堅持封區行動持續至年廿九（10日 ），市民過年前不得安寧，仍要面臨每日勞民傷財的突襲禁足行動。

港府上月23日凌晨起首次封區，佐敦新填地街一帶成為「第一滴血」，居民被禁足逾一日，直至25日清晨始獲解禁。該行動合共有7,000人被強制檢測，找出13宗確診個案。翌日，港府疑在民怨載道下改變策略，突擊圍封油麻地碧街，但封鎖範圍縮小，僅有4幢大廈的居民被禁足，時間亦縮至12小時，以夜晚圍封，清晨解封方式盡量減低對居民影響，惟330名檢測市民中僅找到一宗個案。

港府隨後沿用同樣小規模突襲封區招數，於過去一周先後圍封北角東發大廈、藍田麗港城第5及7座、油麻地新填地街及眾坊街一帶、尖沙咀金鑾大廈、元朗好彩洋樓、紅磡隆基大樓、天水圍天恒邨恒樂樓、佐敦長樂街，以及深水埗基隆街一帶，惟上述9個圍封範圍均未能找到確診個案。前後11個封區行動，合共12,138人檢測，僅找到14宗確診，確診比率為0.1%，而違反檢測令的人士則有260人。

本報統計港府圍封區域的確診宗數，除了首兩次找到確診個案的封區範圍，在過去14日有為數不少的住戶染疫外，東發大廈及麗港城均是當局在發出強檢翌日後即被圍封，當中不少高危住戶或已被強制撤離檢疫，港府最終未能在封區行動中找到確診個案。而油麻地新填地街及眾坊街、好彩洋樓，在圍封行動前僅分別錄得一宗個案；至於佐敦長樂街及深水埗基隆街一帶，亦分別僅得3宗。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，港府突襲封區可檢測的人數少，對控制疫情成效低；加上確診個案正在下跌，圍封行動或難找到確診個案。他又批評，單靠封區去截斷傳播鏈，無科學根據，而病毒有潛伏期，此刻未能找到確診個案，不代表安全；若港府以為零確診就已達到小區清零，分分鐘誤導市民，令大家放下戒心，隨時致疫情反彈。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良亦批評港府封區時機錯誤，天恒邨恒樂樓早在上月24日出現病例，至今8人確診，但遲至前日才圍封。他又指佐敦、深水埗及油麻地有不少公廁，有不屬於當區的患者使用後離開，會影響檢測準確率，質疑封區不符成本效益；深水埗及油麻地最近的個案回落，或與強檢有關，但與封區行動關係不大。他認為封區應針對高危地方，但現時背後數據根本不足以支持圍封；若政府採取沒有科學數據支持的措施，將有壞影響。

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