疫情下市民減外出拜年　老牌涼果店改推網購賀年全盒

今年農曆新年遇上疫情，即使不少市民選擇不拜年減少社交接觸，惟辦年貨仍必不可少。旅遊發展局今年首推新春網上市集，市民於下周一（8日）起可透過旅發局網站網購多款賀年精品。有老店今年在旅遊發展局的牽頭下，與新品牌聯乘合作，推出不少創意賀年禮品，包括創意新春大吉賀年全盒，以及賀年涼茶糖果等，冀為老店在疫情下殺出網購新血路。

老牌涼果店「么鳳」第三代傳人司徒永信表示，去年疫情下市道差，生意額較以往下跌7成，今年雖疫情仍然持續，但市民辦年貨的傳統不改，尤其外地的香港人因疫情未能回港，遂網購賀年食品解鄉愁，其官網的環球訂單大增，由以往新年約有100單，增至今年的500至1000單，預料今年新年整體生意不錯，公司會繼續開拓網購平台。

另外，老牌涼茶舖公利真料竹蔗水是次也應旅發局邀請，與另一手工糖店合作，推出前所未有的涼茶手工糖，同樣會於新春市集獨家出售。公利真料竹蔗水第四代傳人崔文斌指出，疫情下生意比沙士更差，一度下跌8成，期望今次聯乘可打出新血路，吸納更多新客戶。