倫敦市長保守黨候選人再打香港牌 稱應歡迎港人以彰英國價值

英國倫敦將在5月舉行市長選舉，保守黨候選人貝利（Shaun Bailey）再打香港牌，他周三（3日）在當地報章撰文，稱應該歡迎港人到英國，以彰顯英國價值。

貝利在文中指，中國政府過去數年摧毀香港自由，港人即使只是表達意見也可能被捕，當局更鼓勵警察使用暴力，因此希望倫敦市政府採取更多措施歡迎香港移民，彰顯英國對人權價值的立場。他又提到，指中國政府不但摧毀新疆維吾爾人的自由，更試圖滅絕維吾爾人，顯示中國專制程度是為過去數代以來最嚴重。

貝利又批評他的對手、屬工黨的現任市長簡世德沒有譴責中國官員，又指摘工黨市議員反對取消倫敦與北京的姊妹城市關係，貝利自詡自己的看法與對方不同，稱有責任對侵犯人權的行為採取行動。

屬牙買加裔移民後代的貝利亦提到，隨着港人獲准申請BNO特別簽證到英國居住和工作，最終成為英國公民，令他想起移民到英國、獲倫敦接納的祖母，形容港人「可走上我祖母走過的路」。

早在去年9月，貝利已向香港市民發公開信，批評中國對待新疆維吾爾人及香港的手法，聲言當選就會結束倫敦與北京的姊妹城市安排，歡迎港人到倫敦定居，並為身處倫敦的香港人提供免費資訊服務，包括會說廣東話的律師及有關就業、住房的建議。