土瓜灣受限區驗241人　無確診個案

政府昨日(3日)引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自昨日下午8時30分起限制在土瓜灣指明「受限區域」（即土瓜灣土瓜灣道78-80W號定安大廈D座）內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

政府今日(4日)上午約6時30分完成強制檢測行動，自今日上午約6時30分起，土瓜灣指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

截至今日0時30分，約241名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約108戶，約8戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。