美華樓解封被批欠彈性　趕上班居民群起鼓譟

港府近日多次突襲封區強檢，並於昨晚(3日)圍封3幢近期僅得1至2宗確診個案的大廈，包括屯門豐景園第一座、柴灣興華邨美華樓、以及土瓜灣道定安大廈D座。其中興華邨美華樓在今早7時解封，當局在大廈正門設立登記處，現場有逾100名居民等候登記個人資料，以及提供陰性檢測結果證明後離開。

有美華樓居民指出，今早近7時已於大廈大堂後門輪候，有身穿保護衣的工作人員替他們進行識別，其後再繞到大廈正門登記才獲准離去。由於有部分居民趕上班，故要求提早數分鐘離去卻不獲放行，為此而群起鼓譟，直斥安排欠缺彈性「阻住晒」！

屯門豐景園第一座在今早約7時解封，居民黃女士表示，她收到無染疫短訊後便到停車場門口登記欲取車外出，惟工作人員要求她到第一座正門出入，再繞路回停車場取車，屆時亦未知是否可成功取車。她批評，不時有車輛駛出停車場，工作人員亦未有透露不能取車的原因，加上自己行動不便，斥行動擾民及安排差。她又提到，本應清晨5時多出門上班，惟現時因封區遲到，幸獲公司理解。

另一居民黃女士則指，曾於數月前完成檢測，今次是第二次檢測，並於今早約7時收到無染疫的短訊，認為安排流暢。而居民吳女士亦認為檢測不太麻煩，因可令市民安心。

此外，在豐景園第一座外的行人路及馬路均有大批工作人員駐守，期間會推開鐵欄容許車輛駛過。不過，在大廈解封前，有一名手推一架裝滿紙皮的婆婆欲經過該處被拒，須多花10多分鐘繞路，批評行動僅容車輛經過不公平，直斥「麻鬼煩」！

據推着手推車的梁女士指出，她平日亦是經該處到河田售賣紙皮，但因封路要繞路而行，指紙皮車較重，批評當局未有體諒市民難處。她指，昨晚封區後亦可行經該處，認為當局應視乎實際情況協助市民，直言：「好激氣！（容許市民經過）唔係咁難嘅事，咁都唔得！」

另外，土瓜灣定安大廈D座在今早6時半解封，有多名住客陸續離開大廈，向在場工作人員出示身分證及證明無染疫的短訊後，隨即離去。另外，有在定安大廈B座的姓李保安員，亦離開大廈回家。