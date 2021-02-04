公院研發疫廈查詢系統　方便醫護人員找資料

公立醫院日均接收病人數以千計，九龍中醫院聯網研發一套查詢系統，醫護人員可快速查詢病人是否來自疫廈及強制檢測場所，毋須花時間翻查文件對比資料，減輕工作量之餘，亦有助醫護及早提高警覺，加強院內「第一防線」。除聯網8間醫院之外，瑪嘉烈醫院等4間醫院的婦產科亦有使用該系統。

去年第3波疫情主要為社區感染，疫廈數目急增。九龍中醫院聯網資訊科技部系統經理鄭宏說，部門因應情況用上兩天時間緊急研發「疫廈查詢系統1.0」，減輕前線醫護工作量，去年7月17日正式啟用，到上月19日升級將強檢大廈名單納入系統。

九龍中醫院聯網資訊科技部助理院務組經理王智勇稱，系統會自動從「資料一線通」提取疫廈名單，另再人手輸入衞生防護中心的強檢場所名單，每日更新兩次，輸入病人身份證後就即獲對比結果。若病人曾於公立醫院診症，就會留下地址，故系統最大盲點是未能提供地址的病人，如認知障礙症患者或入院時已昏迷不醒。

直至上月27日，該系統累計搜尋次數逾31萬次，當中「疑似地址」，即脗合街道、大廈及座數達1.8萬次，而「近似地址」，即僅脗合地區及街道有8.8萬次，幸而至今未有疫廈患者確診前到院。伊利沙伯醫院外科註冊護士虞敏婷指出，以往需花5至10分鐘翻查資料，新系統有助減輕工作量之餘，亦可讓他們及早提高警覺。