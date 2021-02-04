教師兩周一檢安排難實行　有校長憂學生免驗毒或現矛盾

受新冠肺炎疫情影響，全港學校一再停課，教育局昨日(3日)宣布，所有幼稚園、中小學及提供非正規課程的私立學校，於農曆新年後回校人數將放寬至不多於全校三分一，上課時間維持半日，如果定期安排教職員每2周檢測後，有條件全校恢復半天面授課堂。有中學校長表示相關措施難以實行，因檢測後當局審批需時，當獲準復課時已需第2次檢測，質疑若有人沒有做檢測，是否又要停課；亦有校長批評新安排如同「幻影式安全」，認為本港若不如內地「封城」截斷傳播鏈，對控疫沒大意義。

廠商會中學校長麥耀光今早(4日)在電台節目指，每2個星期檢測會加重老師及醫護壓力，認為措施難以實行，即使所有人做了檢測，當局審批需時，可以復課時已經要做第2次檢測，加上學生不用檢測，擔心造成師生矛盾。他又稱，安排不同年級分上下午回校，變相全校學生可在同一日回校，不清楚要如何計算回校人數，就連舊生、導師及家長都可以進入學校，質疑他們是否要檢測。

灣仔區校長聯會主席戴德正亦質疑稱，不明白農曆年後的復課安排邏輯何在，他指即使教師完成檢測，都未必能令學校變得安全，形容是「幻影式安全」；而要求全校師生均要檢測，則未必可行。他指出，津貼學校有別於私校或補習社，校長要尊重教師的檢測意願，難以迫令教師檢測，亦不能因為教師無檢測，而拒絕對方回校授課。

戴又指，內地在疫情最雷厲風行時，以「封城」配合檢測，認為如果香港不「封城」，讓正等待檢測結果的人「自由行」，即使找出隱形傳播鏈，對控疫沒大意義。