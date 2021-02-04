資助酒店賓館作過渡性房屋　政府本月交建議關愛基金批核

政府將實施先導計劃，資助非政府機構租用合適酒店和賓館作過渡性房屋用途。身兼過渡性房屋專責小組主管的運輸及房屋局副局長蘇偉文表示，業界對計劃初步反應正面，期望本月通過關愛基金批核，再向扶貧委員會申請撥款後進行，希望上半年可對外交代成果。

入住過渡性房屋的對象是已輪候公屋3年以上的家庭，參與計劃的酒店、賓館作過渡性房屋應最少可供政府使用2年。旅遊業促進會總幹事崔定邦表示，本港有9萬間酒店房，中小型佔約1萬間房。據他了解，當中有部分有意參與過渡房屋項目，在新冠疫情下渡過難關，但期望市區的酒店及住房環境較佳的，可獲得較多補助。

蘇偉文對業界反映位於沙頭角或旺角的處所應有不同的處理，表示理解。他透露，初步傾向租用整幢賓館或酒店，方便非政府機構管理，但不會一刀切。由於賓館及酒店房間相對細，主要適合1至2人入住。他又表示，會考慮一系列因素，包括樓房質素及位置，劃分成不同等級。

非政府機構「新家園協會」有意參與計劃，早前接觸數間賓館負責人，願意提供約20間房，上周起以試驗形式租予有需要人士，租期半年，協會接獲數個電話查詢。新家園協會社區發展總監梁秉堅表示，對當局要求租期至少有2年感到憂慮，擔心一旦住戶在租期內能搬到公屋，會令單位空置一段時間才能再租出，令非政府機構需要「包底」，白白交租。