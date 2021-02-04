資助酒店賓館作過渡性房屋 政府本月交建議關愛基金批核
2021年02月04日 09:27
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政府擬運用關愛基金資助非政府機構租用合適酒店和賓館作過渡性房屋用途。
政府將實施先導計劃，資助非政府機構租用合適酒店和賓館作過渡性房屋用途。身兼過渡性房屋專責小組主管的運輸及房屋局副局長蘇偉文表示，業界對計劃初步反應正面，期望本月通過關愛基金批核，再向扶貧委員會申請撥款後進行，希望上半年可對外交代成果。
入住過渡性房屋的對象是已輪候公屋3年以上的家庭，參與計劃的酒店、賓館作過渡性房屋應最少可供政府使用2年。旅遊業促進會總幹事崔定邦表示，本港有9萬間酒店房，中小型佔約1萬間房。據他了解，當中有部分有意參與過渡房屋項目，在新冠疫情下渡過難關，但期望市區的酒店及住房環境較佳的，可獲得較多補助。
蘇偉文對業界反映位於沙頭角或旺角的處所應有不同的處理，表示理解。他透露，初步傾向租用整幢賓館或酒店，方便非政府機構管理，但不會一刀切。由於賓館及酒店房間相對細，主要適合1至2人入住。他又表示，會考慮一系列因素，包括樓房質素及位置，劃分成不同等級。
非政府機構「新家園協會」有意參與計劃，早前接觸數間賓館負責人，願意提供約20間房，上周起以試驗形式租予有需要人士，租期半年，協會接獲數個電話查詢。新家園協會社區發展總監梁秉堅表示，對當局要求租期至少有2年感到憂慮，擔心一旦住戶在租期內能搬到公屋，會令單位空置一段時間才能再租出，令非政府機構需要「包底」，白白交租。