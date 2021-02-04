聯合廣場好彩海鮮酒家上疫榜　有患者報稱住恒大

新冠肺炎疫情未平，本港昨日(3日)新增19宗確診個案，源頭不明個案佔7宗。衞生防護中心昨晚更新確診者的住所及行蹤，其中港島區佔7宗、油尖旺區及九龍城區分別佔4宗及3宗，有患者報稱住香港恒生大學，太子聯合廣場的好彩海鮮酒家上食肆疫榜。

油尖旺區及九龍城區疫情稍有回落，分別錄得4宗及3宗確診個案。其中一名患者居於新填地街159號，該大廈於2月1日被突襲封區，要求強制檢測，但並無發現確診個案，患者有機會在封區前已經送院。九龍城富業大廈則錄得2宗個案，海逸豪園19 座亦有1宗。

港島區則錄得7宗確診個案，其中灣仔石水渠街8號及北角摩天大廈E座都增兩人染疫。銅鑼灣禮雲大樓1座、上環嘉寶大廈及鴨脷洲海怡半島美浚閣21座亦各有一宗確診。新界方面，有一名患者報稱居於香港恒生大學B座李兆基綜合大樓，上水莆上村亦有一位居民確診。

行蹤方面，只有一名確診者報稱曾於本周日到訪太子聯合廣場的好彩海鮮酒家；其中一名居於富業大廈的患者在1月30至2月1日間曾到訪7幢大廈，大部分位於紅磡，包括俊暉華庭、半島豪庭 3座及7座、德民大廈等。