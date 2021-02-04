官員回應冗長無料到　林鄭稱會跟進監督

負責領軍抗疫的食物及衞生局局長陳肇始一直被批解說不清，表現不濟。特首林鄭月娥今(4日)出席立法會答問會作開場發言時稱，留意到內務委員會主席李慧琼在最近多次與政務司司長張建宗的每周會議中，如實反映議員對政府表現的意見，包括個別局長回答議員口頭質詢時內容冗長、太遲將文件交予立法會事務委員會討論，及出席財務委員會或工務小組委員會的個別官員，回答提問時太虛。她指平日時常觀看立法會會議直播，對於議員反映的問題有一定同感，已要求張建宗作提點，跟進改善及監督成效。

林鄭表示，在上任時首次以行政長官身份出席答問大會時已表明十分重視行政、立法關係，基本法已訂明行政及立法機關的職權。她指尊重立法會角色，亦認同立法機關對行政機關的監察是良好管治的一環。她冀在本屆政府餘下一年任期，回復正常運作的立法會可以發揮制衡、監督及配合的作用，以面對香港極嚴峻挑戰時，可砥礪前行重新出發。

至於人事編制方面，林鄭表示充分接納了議員意見，經完成審視後，決定在本個立法年度只提交1個司法機構上訴庭法官的常額職位，其他首長級常額職位將轉為有時限的編外職位，或暫時撤回。具體而言，即建議開設20個首長級編外職位、保留或重新開設10個首長級編外職位，希望經修訂的建議可獲議員支持。

林鄭又表示立法會工務小組已完成審議涉總承擔額970億港元的撥款申請，包括24個新工程計劃、一項追加撥款，及下一個財政年度的整體撥款。當中15個涉380億港元的新工程計劃，及約240億港元的整體撥款，已獲財委會批准可即時上馬，為本港建造業注入動力。