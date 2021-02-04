公院缺600醫生　政府將修例引入海外培訓醫生

特首林鄭月娥今(4日)於行政長官答問會上提出5大立法建議，當中包括在今個立法修例引入海外培訓醫生，容許更多合資格的海外培訓醫生到港執業，並會立法制訂劏房租務管制措施。政府亦會立法加強舊式樓宇消防安全，計劃於今年下半年就立法進行公眾諮詢以制定合適機制修改法例。

在引入海外培訓醫生方面，林鄭表示目前公營醫院仍欠缺660個醫生，衞生署的兒童體能智力測驗服務醫生空缺率高達40%，只有60%有需要兒童可於6個月內完成相關評估，社會福利署因而未能安排學前康復服務，情況極不理想。她又重申政府並無輕視培育本地人才，過去10多年兩間本地醫學院醫科生學額已增加超過1倍，政府會積極考慮進一步增加學額，但醫學院培訓容量不能無止境擴張，不能單靠增加學額解決醫生不足的問題。

她指經行政會議同意後，引入的海外培訓醫生須為香港永久性居民，為在認可非本地本地醫學院的畢業生，並獲得在當地獲取醫生註冊資格或專科醫生資格，及所有獲批申請人要在公營醫療系統工作一段較長時間，不可私人執業。當局將於明天的立法會衞生事務委員會會議上介紹立法框架，亦已邀請行會成員李國章和林正財協助社會上解說，爭取公私營醫生支持。政府將於今個立法年度向立法會提交《醫生註冊條例》修訂草案，確保醫療質素及紓緩公營醫療系統醫生短缺情況下，訂立新安排，令更多合資格海外培訓醫生在本地執業。

對於議員張宇人認為政府大膽行出第一步，解決公營醫生長期短缺問題，讓有需要病人盡快得到治療，但相信部份醫生組織等未必接受，要政府承諾本屆任期內完成此項修例。林鄭強調，一直對引用非本地醫生想法堅定不移，並不是始於今日，又強調政府方面有決心，不會「跪低」，承諾法案會於本立法年度提交，但審議多久則要視乎情況。

另外，政府將立法制訂劏房租務機制，並於今個立法年度提交條例草案予立法會。林鄭指，劏房租務管制研究工作小組原則上認為政府應作適當租務規管，在保障基層住戶同時，亦要小心平衡業主權益。她指工作小組將爭取於3月底前向政府提交報告，運輸及房屋局早前亦在立法會房屋事務委員會上聽取議員的意見。

同時為了保障劏房租戶免受業主濫收水費，她已根據《基本法》第74氣書面同意議員麥美娟提出的私人條例草案，修訂《水務設施規例》中的部分條文，規定業主只可收回根據規例第46條所繳付的用水費用。她形容做法展示她尊重立法會的憲制職能及接納議員的立法建議。

林鄭又稱，現時不少三無大廈有待完成條例要求，目前為止消防處及屋宇署已完成巡察近1萬棟目標樓宇，並發出共28萬張消防安全指示，有6成有待跟進。借鑑屋宇署經驗進行樓宇安全工作的經驗，政府認同有需要完善現行的法律框架，接納議員建議，賦權消防處及屋宇署代無能力符合要求的舊式樓宇業主，進行消防安全改善工程，完成工程後收回相關費用。