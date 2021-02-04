專家指集中封區抗疫是不切實際　建議市民願檢盡檢

港府自上月23日至昨日(3日)共進行14次突襲封區，有專家指出，近日多次「封區」強制檢測的行動，有萬多人接受檢測，只佔全港人口500分之1，如果政府只集中要求小部分市民強檢，就期望可以控制全港疫情，是不切實際，並建議當局設法進一步擴闊強檢範圍，例如鼓勵受限區域附近的居民願檢盡檢。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，本港疫情開始有紓緩迹象，但他警告個案數字一日未清零，疫情仍有可能反覆，提醒政府不能一成不變，要調整防控策略，才能有效將剩餘隱形傳播鏈都斬斷。

政府今(4日)起強烈建議所有進入政府總部的職員、訪客及記者，使用「安心出行」應用程式。梁子超說，大部分政府大樓都不是高風險場所，當中大部分亦不是衞生防護中心的追蹤對象，程式的設計本身都不是用作追蹤之用，即使政府「硬銷」，作用都不大。

梁又表示，即使學校教師每兩星期檢測一次，都難以控制校園內的傳播風險。他表示，由於新冠病毒傳播得太快，難以確保教師完成檢測後，在未來14天潛伏期內不會發病，強調在人多聚集的地方，病毒可能在2星期內已經傳播了很多代。

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，學校教師定期檢測的成效很小，2星期才檢測一次並不理想。本港1萬多宗確診個案當中，大約有30至40人是中小學老師，認為在校內找出的確診個案，只佔整體個案的少數。

他建議，政府改善資訊發放渠道，現時當局公布確診者曾到訪的大廈名單，並不方便市民閱覽，認為要更有系統在當眼位置公布資料，如果有師生曾到訪相關地方，就要留家自我監察14天，相信可以將影響減至最低。