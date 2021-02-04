封區強檢食白果 林鄭死撐：不會用此衡量成效

政府先後多次封區進行強制檢測，最終食「白果」，議員謝偉俊今在答問大會表示，本港抗疫情況與澳門比較相對滯後，詢問政府為何不緊張小小，加快推動抗疫，包括打疫苗等，又指政府可否放寬紓困措施，行動貼地，而非不斷採取嚴峻措施如封區等，但卻「食詐糊」。又指疫情就如「照妖鏡」，一切高下立見，澳門的死亡率令人妒忌 ，反觀本港卻不斷滯後。

特首林鄭月娥表示，現時香港情況嚴峻，施政倍感困難，若處理不好恐被人覺得是政治操作，影響市民，甚至是內地對港人的看法等，希望議員理解。但她承認有些措施是可以早些推出，但強調新冠肺炎是新事物，全世界都正不斷學習、推動，總結經驗後往前進。

至於近日政府封大廈、封區，卻未能找出確診個案，林鄭認為這反而是個好指標，證明此波疫情有下降情況，感染者有下降趨勢，因此不會用此衡量成效，又指行動牽涉很多人，包括建築署等均有參與行動，希望大家支持，政府會在農曆年廿九前盡量做多些封區檢測。

另議員鄭松泰質疑政府近日「突襲封區」變相強制全民檢測，又質疑當局推出「封區」的時機會早前特首述職有關。林鄭回應強調「封區」與述職無關，又重申有關做法能更徹底切斷社區傳播鏈。對於被質疑只封基層所居住的區域或大廈，林鄭重申政府抗疫工作不分階層。

對於病毒透過大廈的渠管散播，議員柯創盛指政府有為公營房屋檢查渠管，惟劏房、三無大廈及私樓則未有具體方案，令居民憂心忡忡。柯促請政府主動出擊，責成屋宇署研究方案，長遠而言則透過政策局，與大學合作制訂研究及方案。

林鄭承認香港的樓宇比起其他城市差，市民不重視樓宇保養，往往需要以財政支援方式促進樓宇維修工作。而政府留意到渠管爆疫問題，惟進入私人地方跟進有困難，發展局正進行有關研究。林鄭表示會採納建議，考慮將來與大學及科研機構合作，改善樓宇渠管問題。