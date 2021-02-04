城大發現60%澳洲貓隻未及時絕育　倡4個月大做手術減繁殖

由於貓隻繁殖率高，香港城市大學臨床動物醫學系學者透過大數據分析，發現澳洲多達近60%貓隻在6個月大時絕育，以致貓隻在青春期前出現「懷孕空窗期」，增加繁殖。學者建議提前至貓4個月大時進行絕育手術，以堵截空窗期及避免幼貓被遺棄。有關研究結果已於期刊《科學報告》發表。

研究由城大臨床動物醫學系系主任、動物醫學及傳染病講座教授兼伴侶動物健康研究中心主任Julia Beatty教授領導。研究人員分析澳洲獸醫診所超過52,000隻貓的匿名健康紀錄，當中涵蓋家貓、配種貓、庇護所飼養的貓，及有人飼養但無真正主人的貓。結果顯示，雖然澳洲有提前為貓進行絕育手術的趨向，但僅約20%雌貓於4個月大或更早時絕育，近60%至6個月大時才絕育。

由於貓的繁殖率極高，一年可生育3至6隻幼貓，導致全球被棄養的家貓數量愈來愈多。而雌貓較少作完全絕育或於年幼時絕育。Beatty教授指出，及早為貓絕育，有助縮短手術時間，由於手術切口較小、復原較快，貓隻患癌的風險也會降低。而且，此舉也有助減少流浪貓數量，從而降低其他野生動物的生存壓力。

香港愛護動物協會首席獸醫桂珍醫生及動物福利總監候安娜醫生都認同絕育的重要性，建議愛護動物人士為流浪貓提供食物之餘，也應確保貓隻及早接受絕育。