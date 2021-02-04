指市民對接種疫苗出現信心危機　政府強調會做好宣傳教育

本港市民對接種疫苗的信心低下。立法會今日(4日)舉行答問大會，有議員指據調查，市民對接種疫苗信心僅為45.9%，強調是警告及信心危機。特首林鄭月娥指會做好宣傳教育工作，又稱港人務實，疫苗在出行方面將扮演一定角色，形容「打咗好過冇打針」。

議員李慧琼指，據港大醫學院對接種疫苗的信心調查，直至上月市民對接種疫苗的信心僅為45.9%，遠低於內地居民的逾80%及英國的逾70%，指市民對疫苗出現信心危機，政府需重視。李又促政府在本月內公布國產疫苗會否抵港。

林鄭月娥指明白疫苗是非常關心的議題，會做好宣傳教育工作，希望議員可在社交平台協助宣傳；政府會做好審核及認可疫苗的立法工作。她又稱港人務實，疫苗接種可提供方便及好處，成將來無論去內地或外地，疫苗都會扮演角色，但現階段不能「講實」，要視乎全球情況，但肯定「打咗針好過冇打針」，強調起碼有保障。

對於國產疫苗，林鄭稱今日不能確定，但會確保不斷有進展。她又稱，希望社會用非政治化手段對待疫苗工作，批評少部分人用疫苗作政治搞作，望社會用客觀、科學的數據看待疫苗。