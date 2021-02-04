政府認同港台需撥亂反正　不點名批梁家榮沒處理問題報道

年花公帑10億港元的香港電台（港台）劣迹斑斑，各界要求政府盡快改革港台管治問題。行政長官林鄭月娥今早強調認同港台極有需要改善，批評港台2年間被廣播事務管理局發出1個嚴重警告及3個警告是難以接受，但重申要撥亂反並非一朝一夕。對於港台近日再捲入多宗風波，林鄭透露商務及經濟發展局局長邱騰華正調查個別事件，但不點名批評廣播處長梁家榮並無處理有問題報道。

漁農界議員何俊賢發言時先批評現屆政府公關做得不好，形容政府的言論在部分傳媒報道「走樣」。他又批評作為公營廣播機構的港台操守有問題，提到近日發生多宗失誤事件，包括涉嫌完全扭曲國家領導人的言論，以至在近日報道政府「封區」時的「罐頭事件」。他批評，港台作為公營、使用公帑，部分員工是公務員「炒得難」，故抱有「做錯都無後果」的心態，要求政府盡快改革港台。

另一議員張國鈞同樣提及港台新聞報道偏頗問題，早前更錯誤理解國家領導人意思報道新聞，實在令人生氣，認為政府需要正視港台問題。

林鄭月娥回應時，先強調自己亦認同港台極有需要改善，但重申要撥亂反並非一朝一夕。她重提獨立的廣管局在2年間向港台發出1個嚴重警告及3個警告，形容有關情況發生在任何政府部門上均難以接受，惟強調有關改革工作必須有過程，指有關專責小組將向政府交報告，當局在報告發表後會再詳細交代改革情況。

何俊賢質疑政府「仲要畀港台跣多幾多次」，才會即時推出措施加強管理港台。林鄭回應時強調「每一件小事都要調查」，又透露邱騰華正調查何提出個別有問題的報道。她又不點名指作為港台總編的梁家榮在事件中有角色，期望他會處理有關事件，但指目前仍等待梁行動。

邱騰華會後表示，《香港電台約章》列明港台報道必須秉持專業原則，確保作出正確及持平的報道。對於近日港台有多宗報道被坊間和議員投訴，邱認為港台作為新聞及廣播機構，必須就事件作出回應，強調當有投訴出現時，港台必須進行調查，若發現有錯誤或不足之處，應作出改善及道歉。他又強調，除了廣管局會監察有問題報道，港台內部亦應主動處理。被問到當政府官員亦經常犯錯時，是否不容許港台犯下任何錯誤時，邱僅重申港台必須受約章約束。