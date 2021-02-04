消委會至今接7宗黃馮律師行投訴　倡律師會設針對性方案助苦主

因涉嫌違反《律師帳目規則》而被香港律師會接管的黃馮律師行，涉及逾百名苦主用作買樓的「血汗錢」被凍結，有苦主指因而被迫破產，更面臨法律程序等。消委會主席林定國今(4日)指，至今接收到7宗相關投訴，亦正與香港律師會與地產代表監管局聯絡溝通，並就4方面向律師會提出指引，亦希望市民作參考。

林定國在消委會記者會指，就現時多名苦主因事件大受影響，律師會應考慮有否方法針對性協助他們解決燃眉之急，另又指類似事件在10年內亦曾發生，建議律師會要加強監察，防止事件再次發生。他指，是次事件因市民把款項放至信託戶口，其後戶口被凍結，以致市民無法進行交易，消委會提醒市民應留意服務有否其他選項，如可否減低託管時間，甚至是有否需要把款項經過律師行處理；坊間有不同律師行在樓宇買賣上會有不同賣點作招來，如價錢較相宜，市民應先了解律師行背景以及服務質素作選擇，消委會亦會繼續在這方面留意。

黃馮律師行早前涉違反《律師帳目規則》及有前文員涉嫌不誠實挪用客戶款項，去年12月24日被香港律師會介入接管，其合夥人伍永雄提出司法覆核，要求推翻接管決定外，再就事件向法庭申請臨時濟助，但法官在聽取陳詞後，認同現時不適合頒令作臨時濟助，故拒絕申請。