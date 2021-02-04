政Whats噏：嫌答問會太悶？　陸頌雄轉睇足球新聞

立法會今早(4日)舉行答問大會，長達一個半鐘嘅答問會唔知係咪太悶，有議員就係咁睇電話，其中工聯會陸頌雄仲不停睇足球新聞添！

過往議員出席答問會時都要喺會議廳內坐定定，唔知係咪坐得耐見悶悶地，唔少人都不停撳電話，陸頌雄就喺Facebook睇新聞，其中包括睇緊尋晚嘅英格蘭超級足球聯賽嘅結果，仲有關於女星宣萱以低胸裝拍攝電視劇嘅新聞等等。唔止陸頌雄，睇新聞嘅仲有體育、演藝、文化及出版界馬逢國，佢喺答問會期間一度睇疑似係戰艦嘅新聞，仲要唔止睇文字，打橫埋部電話睇埋片添！

曾經被影到喺答問會期間玩接龍嘅飲食界張宇人，今次就冇再打機，反而係不停刪除電話內嘅相，當中有部分係農曆新年時嘅相添，唔知係咪因為電話唔夠空間呢。同樣喺電話刪相嘅，仲有教育局副局長蔡若蓮，坐喺公眾席嘅佢就不停但低頭撳電話，不時刪下相，又睇吓書法作品，仲有睇關於中文輸入法嘅嘢添！

以往都發現唔少議員同官員喺答問大會期間閉目養神，今次就有航運交通界議員易志明，佢瞓醒後仲捽眼添！金融界議員陳振英同漁農界議員何俊賢就不停轉筆，唔知係咪怕悶得滯驚瞓着呢？