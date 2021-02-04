致電滋擾女警　兩男女認罪稱知錯獲判感化

前年5月有市民根據網上流傳載有警員電話號碼的照片，先後多次電話滋擾兩名女警，有人更以她們的電話號碼登記借貸、保險、美容療程等。警方經調查後拘捕3男1女，起訴他們不斷打電話罪，其中2人早前認罪，今（4日）在東區法院接受判刑。裁判官劉綺雲直指事件對於涉案警員有很大影響，惟兩被告致電滋擾的次數不多和時間不長，故接納感化官的建議，最終判處他們接受感化12個月。

本案所涉4名被告依次為吳啟鑫（32歲，文員）、楊安（30歲，地盤工人）、黎芷欣（27歲，接待員）及莫震熙（32歲，文員）。楊早已認罪被判感化，黎及莫今日亦被判感化；吳則不認罪，案件排期至3月24日開審。

根據案情所指，2019年兩名涉案女警的電話號碼在網上流傳，2人隨即收到多個不明來電。警方調查後，發現被告黎芷欣用其母親登記的電話，在32小時內致電兩名事主共8次，另一被告莫震熙則用自己登記的電話，在12小時內致電兩事主共7次。

辯方求情指，兩名被告的感化報告正面，顯示他們均有悔意。裁判官判刑時則指，考慮兩名被告有良好背景和知錯，而各自打電話的次數和時間不多，認為適宜判處感化。